Индекс гособлигаций России вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 113,94 б.п., при этом наиболее ликвидные выпуски ОФЗ показали разнонаправленную динамику: ОФЗ 26248 выросла на 0,1%, а ОФЗ 26247, 26238 и 26246 снизились на 0,2%.