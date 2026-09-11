Индекс гособлигаций России вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 113,94 б.п., при этом наиболее ликвидные выпуски ОФЗ показали разнонаправленную динамику: ОФЗ 26248 выросла на 0,1%, а ОФЗ 26247, 26238 и 26246 снизились на 0,2%.
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