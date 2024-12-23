Дипломат Багаи: Иран и РФ могут подписать договор о партнерстве в январе

Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции, передает РИА Новости.
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