Таинственное захоронение железной скульптуры

Статуэтку нашли похороненной в яме под руинами древнего храма. Это мужской образ. Его украсили титульными украшениями, завернули в погребальный саван, а затем бережно похоронили в особой «могиле» - для одного "железного человека".
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