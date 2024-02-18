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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Таинственное захоронение железной скульптуры

Таинственное захоронение железной скульптуры

Статуэтку нашли похороненной в яме под руинами древнего храма. Это мужской образ. Его украсили титульными украшениями, завернули в погребальный саван, а затем бережно похоронили в особой «могиле» - для одного "железного человека".

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