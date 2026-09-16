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Царьград

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Уничтожить все: Мирошник раскрыл цель атаки ВСУ на школу в Херсонской области

Уничтожить все: Мирошник раскрыл цель атаки ВСУ на школу в Херсонской области

Посол МИД России Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на школу в Херсонской области.После атаки ВСУ на школу в Херсонской области Родион Мирошник прокомментировал случившееся.

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