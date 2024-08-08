Горят тела и броневики. В Курской области добивают украинских диверсантов

Уничтожение военной техники ВСУ.2 дня назад 29K прочитали Украинские военные совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области.
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