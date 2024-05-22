День основания Третьяковской галереи. Днём основания Государственной Третьяковской галереи - национального музея русского изобразительного искусства принято считать 22 мая 1856 года.
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День основания Третьяковской галереи. Днём основания Государственной Третьяковской галереи - национального музея русского изобразительного искусства принято считать 22 мая 1856 года.
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