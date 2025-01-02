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Лавиолетт о критике от Джонса, попавшего в запас «Рейнджерс»: «Я совершенно не против, все хотят играть. Расстраиваться – это нормально, я поговорю с ним лично»

24-летний защитник «Рейнджерс» провел в этом сезоне 26 матчей, но перестал попадать в состав после приобретения Уилла Боргена и Урхо Вааканайнена.

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