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Николай Азаров: Как дешевый газ стал угрозой для олигархов: история снижения цен в Украине

Николай Азаров: Как дешевый газ стал угрозой для олигархов: история снижения цен в Украине

Почему дешевые цены на газ выгодны были простому народу, но не олигархам и барыгам? Что мешало Украине продолжать покупать газ по дешевым ценам? Каким образом изменение цен на газ вызывало бурю в Верховной Раде? Я достаточно времени в своей жизни потратил на всякие газовые и окологазовые расчеты, потому что имел дело с огромным количеством разных проектов, предложений.

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