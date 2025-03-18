Николай Азаров: Как дешевый газ стал угрозой для олигархов: история снижения цен в Украине

Почему дешевые цены на газ выгодны были простому народу, но не олигархам и барыгам? Что мешало Украине продолжать покупать газ по дешевым ценам? Каким образом изменение цен на газ вызывало бурю в Верховной Раде? Я достаточно времени в своей жизни потратил на всякие газовые и окологазовые расчеты, потому что имел дело с огромным количеством разных проектов, предложений.