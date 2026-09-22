США возобновили переговоры с Россией для спасения Украины

США возобновили переговоры с Россией, пытаясь предотвратить коллапс Украины. Дмитрий Суслов из ВШЭ рассказал, что Вашингтон стремится удержать устойчивость Украины как угрозы России.
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