Балашихинский отравитель попросил искупить кровью вину за убийство людей

t.me/Суды общей юрисдикции Московской области Балашихинский отравитель Артем Миссюра в своем последнем слове на заседании суда, прошедшем 10 июля, признался в содеянных преступлениях и попросил искупить вину кровью.
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