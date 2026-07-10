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Балашихинский отравитель попросил искупить кровью вину за убийство людей

Балашихинский отравитель попросил искупить кровью вину за убийство людей

t.me/Суды общей юрисдикции Московской области Балашихинский отравитель Артем Миссюра в своем последнем слове на заседании суда, прошедшем 10 июля, признался в содеянных преступлениях и попросил искупить вину кровью.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДУДКИ!! Такая вина никакой кровью НЕ ИСКУПИТСЯ!! Пусть сидит пожизненно. А еще лучше таких тварей - расстреливать!!
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4 н.