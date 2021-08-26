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По авторскому праву закупаются бензин и цемент на миллиарды тенге – НПП

По авторскому праву закупаются бензин и цемент на миллиарды тенге – НПП

Астана. 26 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. По авторскому праву закупаются бензин и цемент на миллиарды-миллиарды тенге, заявил заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Арман Мамбетаев.

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