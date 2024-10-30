Рецепт стройности: как современные подходы помогают справиться с ожирением, если диеты не работают Ольга ВайленкоВ Москве прошел II Международный конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка», на котором врачи и ученые обсудили новые подходы к лечению ожирения.
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