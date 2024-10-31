Где работала ПВО ночью в России: атака на порт в Бердянске, в Ростове было громко

8 сбиты над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Курской, 3 – над Волгоградской, 2 – над Брянской, по 1 – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
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