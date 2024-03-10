Рассказываем, какую погоду в Петербург принесет антициклон "Клеменс". Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале "Погода от шефа" рассказал о новом антициклоне, который пришел в Петербург.
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