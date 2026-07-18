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Орловские заёмщики разделили с Тамбовом звание худших должников ЦФО

Орловские заёмщики разделили с Тамбовом звание худших должников ЦФО

Согласно свежему аналитическому отчёту коллекторского агентства «Долговой консультант», Орловская область по итогам пяти месяцев 2026 года прочно закрепилась в «красной зоне» Центральной России по качеству обслуживания кредитов.

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