Орловские заёмщики разделили с Тамбовом звание худших должников ЦФО

Согласно свежему аналитическому отчёту коллекторского агентства «Долговой консультант», Орловская область по итогам пяти месяцев 2026 года прочно закрепилась в «красной зоне» Центральной России по качеству обслуживания кредитов.
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