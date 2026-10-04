Без шансов для «американца»: в США смоделировали ближний бой Су-57 с F-16 ВСУ

Возможности украинских истребителей F-16 не позволяют им эффективно противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57.
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