Экс-президент и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
«Он просчитался»: Медведев рассказал о разговоре с Дуровым
Комментарии
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Eduard
Согласен с Медведевым:"Времена и отечество не выбирают"!
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13 час.
Eduard
Сукинберг жид,продажный как и все жиды!Кто его любит,уважает.
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13 час.
Eduard
В Фейсзуке стало многь меньше темы об Украиноже,но ещё есть.За любые слова против Украиеы там легко блокируют.Своё мнение запрещено? Где свобода,ау!
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13 час.
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