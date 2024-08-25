Русская весна
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Русская весна

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«Он просчитался»: Медведев рассказал о разговоре с Дуровым

«Он просчитался»: Медведев рассказал о разговоре с Дуровым

Экс-президент и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

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Комментарии
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Eduard
Согласен с Медведевым:&quot;Времена и отечество не выбирают&quot;!
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13 час.
Eduard
Сукинберг жид,продажный как и все жиды!Кто его любит,уважает.
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13 час.
Eduard
В Фейсзуке стало многь меньше темы об Украиноже,но ещё есть.За любые слова против Украиеы там легко блокируют.Своё мнение запрещено? Где свобода,ау!
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13 час.

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