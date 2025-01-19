🇲🇩🇷🇺 Как в Молдавии препятствуют Приднестровью в преодолении энергетической блокады Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел в Москве переговоры по урегулированию энергетического кризиса.
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🇲🇩🇷🇺 Как в Молдавии препятствуют Приднестровью в преодолении энергетической блокады Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел в Москве переговоры по урегулированию энергетического кризиса.
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