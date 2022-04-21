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Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь

Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров, заодно потребовав от российских войск покинуть территорию Мариуполя.

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