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Царьград

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Мизулина назвала кощунством слова Трампа о роли России во 2-й мировой войне

Мизулина назвала кощунством слова Трампа о роли России во 2-й мировой войне

Слова Дональда Трампа о роли России в победе во Второй мировой войне оскорбляют память защищавших Родину советских солдат, заявила Екатерина Мизулина.

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