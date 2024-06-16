В прокуратуре рассказали, кто может отказаться заключать договор с регоператором на вывоз ТКО

Подробнее об этом рассказывает старший помощник прокурора Кировского района Самары Елена Чудайкина.Многие из нас задумываются о том, нужно ли заключать договор на вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов), если мы можем сами заниматься их утилизацией.