Финал лиги КВН «Молодежь Москвы» пройдет в Марьиной роще 24 ноября

В Московском молодежном центре «Планета КВН», расположенном в Марьиной роще, 24 ноября состоится финальная игра сезона лиги КВН «Молодежь Москвы», лучшие команды будут бороться за звание чемпиона и поездку на международный фестиваль в Сочи.