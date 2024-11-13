Финал лиги КВН «Молодежь Москвы» пройдет в Марьиной роще 24 ноября

В Московском молодежном центре «Планета КВН», расположенном в Марьиной роще, 24 ноября состоится финальная игра сезона лиги КВН «Молодежь Москвы», лучшие команды будут бороться за звание чемпиона и поездку на международный фестиваль в Сочи.
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