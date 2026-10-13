Трёхтонные ФАБ разнесли пункты дислокации противника и ПУ операторов БПЛА Минувшие сутки отметились не только новыми атаками армии России по различным объектам на подконтрольной киевскому режиму территории вдали от фронта.
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