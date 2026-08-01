Кулинария>6 САЛАТОВ из СВЕКЛЫ на КАЖДЫЙ ДЕНЬ.!

6 САЛАТОВ из СВЕКЛЫ на КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Простые, быстрые и недорогие рецепты Свекла с чесноком, майонезом и копченым сыром • свекла – 500 г; • копченый колбасный сыр – 100 г; • чеснок – 1-2 зубчика; • соль, перец – по вкусу; • майонез – 2 ст.
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