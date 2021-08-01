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ТОП-5 имен женщин, из которых получаются лучшие жены

ТОП-5 имен женщин, из которых получаются лучшие жены

В звучании женского имени закладывается нрав и жизненные приоритеты его обладательницы. Эзотерики не сомневаются: по тому, как родители назвали дочь, можно определить ее дальнейшее отношение к браку, ведению хозяйства и воспитанию собственных детей.

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