До 17 человек выросло число пострадавших от атаки дронов ВСУ на Геленджик

До 17 человек выросло число пострадавших от атаки беспилтников ВСУ на Геленджик. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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