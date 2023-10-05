Прокуратура нашла нарушения в пяти учебных заведениях Тулы

В пяти образовательных учреждениях Тулы не для каждого рабочего места проводили специальную оценку условий труда, чтобы выявить вредные и / или опасные факторы работы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
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