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Аргументы и Факты

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Путин: те, кто хочет идти на выборы, делают это вопреки угрозам

Путин: те, кто хочет идти на выборы, делают это вопреки угрозам

Угрозы безопасности не являются препятствием к проведению выборов для тех, кто действительно хочет в них участвовать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

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