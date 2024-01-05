«Бабушка-скандал»: почему так называли легендарную актрису Татьяну Пельтцер

Замечательную актрису Татьяну Пельтцер обожала вся страна. Умная, добрая, улыбчивая, заботливая и такая хозяйственная на экране — она казалась идеальной бабушкой, этакой хранительницей домашнего очага, где всегда пахло пирогами и свеженакрахмаленным бельем.