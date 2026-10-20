Радомир Маркуш 20 октября 2026 г., 16:59 В Генштабе ВСУ просчитали стратегические последствия потери села и пришли в ужас, Орехову осталось быть украинским ….
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