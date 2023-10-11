Ефимов: Москва предоставила льготные инвесткредиты четырём компаниям

Благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные предприятия получают льготные инвесткредиты на приобретение нового оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности, создание или реорганизацию промышленной инфраструктуры.
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