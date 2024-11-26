Сдвиг ветра: что это и чем он опасен для самолетов

Что представляет собой одно из опаснейших явлений для самолетов. фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧто такое сдвиг ветра? Сдвиг ветра — явление, когда ветер резко меняет направление или скорость на определенной местности.
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