«Подруга звонит каждый день и хвастается. Достала, сил нет!» – жалуется Юля— Мы с этой Мариной в одной школе учились в свое время, и в детстве друг друга почти не замечали, - рассказывает тридцатилетняя Юлия.
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