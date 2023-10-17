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Гражданочка

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«Подруга звонит каждый день и хвастается. Достала, сил нет!» – жалуется Юля

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Комментарии
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Элеонора Коган
Так пусть Юля с Мариной сейчас поделится своими проблемами, может, та и подскажет что.
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1 д.
Элеонора Коган
И понятно что Юле завидно сейчас, т.к. на неё всё вот так вот навалилось.
Ответить
1 д.

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