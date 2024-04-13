«Вы взрастили монстра»: Небензя жестко высказался

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности жестко высказался в отношении Запада и сравнил режим президента Украины Владимира Зеленского с Франкенштейном и предупредил, что Украина может в итоге направить оружие против Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии