Политика как он...
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Политика как она есть

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Невоенный анализ-66. 9 июля 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Все понятно,НО! Ебану.ь по всей линии западной укрофашисткой территории, что граничит с бывшими пидораса.и , что входили в «Варшавский» блок. Ведь там остались одни ФАШИСТЫ! Опруренные и опколатые их выблядки попрут в в штыковую, а тут и Змеей горыныча  шквал прилетит! Тот фашисть и выблядок хорош, что в прах превратится!!!!
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