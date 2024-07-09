Невоенный анализ-66. 9 июля 2024

Сергей Кандауров

Все понятно,НО! Ебану.ь по всей линии западной укрофашисткой территории, что граничит с бывшими пидораса.и , что входили в «Варшавский» блок. Ведь там остались одни ФАШИСТЫ! Опруренные и опколатые их выблядки попрут в в штыковую, а тут и Змеей горыныча шквал прилетит! Тот фашисть и выблядок хорош, что в прах превратится!!!!