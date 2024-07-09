Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-66. 9 июля 2024
Комментарии
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Сергей Кандауров
Все понятно,НО! Ебану.ь по всей линии западной укрофашисткой территории, что граничит с бывшими пидораса.и , что входили в «Варшавский» блок. Ведь там остались одни ФАШИСТЫ! Опруренные и опколатые их выблядки попрут в в штыковую, а тут и Змеей горыныча шквал прилетит! Тот фашисть и выблядок хорош, что в прах превратится!!!!
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