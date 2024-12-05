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Умер врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков

В возрасте 62 лет умер известный врач-диетолог, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков. Известно, что он скончался после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает РБК со ссылкой на источник в ближайшем окружении Ковалькова.

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