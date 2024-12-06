На севере Астраханской области в ДТП погиб водитель

В Ахтубинском районе на дороге «Волгоград - Астрахань» столкнулись Renault и Volkswagen. 68-летний водитель за рулем «Рено» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в «Фольцваген» под управлением 34-летнего мужчины.