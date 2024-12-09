СК: суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей

В ходе расследования уголовного дела, связанного с бывшим сотрудником МВД Георгием Сатюковым, обвиняемого в получении взяток на пять миллиардов рублей, арестовали имущество на сумму более 2,1 миллиарда рублей.
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