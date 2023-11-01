Премьер Италии Мелони заявила, что Украина имеет право на героизацию Бандеры

Премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из которых представился высокопоставленным африканским политиком, заявила, что Украина имеет право на героизацию националиста Степана Бандеры.