Детям до десяти лет шашлык не рекомендуется

Гастроэнтеролог признался, что у ребенка могут возникнуть проблемы. Согласно гастроэнтерологу Евгению Белоусову, не рекомендуется давать детям до 10 лет шашлык из-за содержания канцерогенов, которые могут быть вредны для их здоровья.
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