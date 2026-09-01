Русские лучше американцев знают, что происходит на украинском фронте, а потому абсурдными выглядят утверждения, будто директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы «донести правду».
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