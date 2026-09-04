Баденок: Лондон может оказаться в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок утверждает, что Соединенное Королевство может оказаться в состоянии войны с «крупнейшей ядерной державой мира» уже через четыре года.
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