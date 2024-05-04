Смотри не попадись: Прокуратура Сочи добилась запрета на продажу квартир ещё в одном ЖК На этот раз в поле зрения надзорного ведомства попал ЖК бизнес-класса “Александрит Парк”.
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Смотри не попадись: Прокуратура Сочи добилась запрета на продажу квартир ещё в одном ЖК На этот раз в поле зрения надзорного ведомства попал ЖК бизнес-класса “Александрит Парк”.