Побудьте уже немного агрессорами, ослы! Цитаты из октября 2022 года, от комиссара, который исчезает (https://t.
Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле
Комментарии
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Андрей Павлов
А чем вам Суровикин, Теплинский и Попов не угодили? Ах да, Попов же уголовник. Не как Пригожин, конечно, но все же... Спер железо, предназначенное для строительства укрепрайона. Правда, укрепрайон он тоже построил, да такой, что СВУ об него обломали зубы.Так что насчет"НИ ОДНОГО" вы поторопились.
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2 час.
владимир второв
Нас ....долбят но мы крепчаем...
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1 час.
АЖ
Александр Жигилий
Он не мог быть не связанным со всей этой бандой воров в Минобороне!! Это сказка для лохов, но "друган" всеми силами крышует его! От чего бы это такая "забота", как вы думаете? Шила в мешке ведь не утаишь!
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1 час.
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