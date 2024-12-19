ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    Материться нельзя, а простые слова бессильны. Хотя власть и мат не понимает. Наверное, опомнятс.я, когда им всем бошк...Работал в чайхане...
  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с автором!Всего лишь теракт...
  • Kонь в пальто Конь
    Мой отклик на : «...

Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле

Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле

Побудьте уже немного агрессорами, ослы! Цитаты   из   октября  2022  года,  от комиссара, который   исчезает (https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
А чем вам Суровикин, Теплинский и Попов не угодили? Ах да, Попов же уголовник. Не как Пригожин, конечно, но все же... Спер железо, предназначенное для строительства укрепрайона. Правда, укрепрайон он тоже построил, да такой, что СВУ об него обломали зубы.Так что насчет&quot;НИ ОДНОГО&quot; вы поторопились.
Ответить
2 час.
владимир второв
Нас ....долбят но мы крепчаем...
Ответить
1 час.
АЖ
Александр Жигилий
Он не мог быть не связанным со всей этой бандой воров в Минобороне!! Это сказка для лохов, но &quot;друган&quot; всеми силами крышует его! От чего бы это такая &quot;забота&quot;, как вы думаете? Шила в мешке ведь не утаишь!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх