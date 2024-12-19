Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле

Андрей Павлов А чем вам Суровикин, Теплинский и Попов не угодили? Ах да, Попов же уголовник. Не как Пригожин, конечно, но все же... Спер железо, предназначенное для строительства укрепрайона. Правда, укрепрайон он тоже построил, да такой, что СВУ об него обломали зубы.Так что насчет"НИ ОДНОГО" вы поторопились.

владимир второв Нас ....долбят но мы крепчаем...