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ИА Регнум

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ФСБ: киевский режим готовил теракты против британского посла в Москве

ФСБ: киевский режим готовил теракты против британского посла в Москве

Киевский режим готовил теракты против главы британской дипмиссии в Москве и других дипломатов ради втягивания Лондона в непосредственный вооруженный конфликт с Россией и обеспечения дополнительных поставок оружия на Украину.

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