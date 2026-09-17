Такер Карлсон: «Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла» Иллюстрация: Блокнот Выражение «Страна 404» в отношении Украины на самом деле очень грустное, а не смешное, заявил самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон (теперь работающий в интернете).
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