«Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла»: Такер Карлсон, разочарованный в Трампе, зафиксировал год украинской смерти – 2026-й

Такер Карлсон: «Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла» Иллюстрация: Блокнот Выражение «Страна 404» в отношении Украины на самом деле очень грустное, а не смешное, заявил самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон (теперь работающий в интернете).