БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 626 подписчиков

«Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла»: Такер Карлсон, разочарованный в Трампе, зафиксировал год украинской смерти – 2026-й

«Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла»: Такер Карлсон, разочарованный в Трампе, зафиксировал год украинской смерти – 2026-й

Такер Карлсон: «Мы, американцы, устроили геноцид Украины, она умерла» Иллюстрация: Блокнот Выражение «Страна 404» в отношении Украины на самом деле очень грустное, а не смешное, заявил самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон (теперь работающий в интернете).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя