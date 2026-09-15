Steven Spielberg Directed A Movie Star And Sitcom Legend For Rod Serling's Night Gallery

Night Gallery put a 22-year-old Steven Spielberg behind the camera with an Old Hollywood icon and a future sitcom legend early in his career.
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