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Артем Резников про бой Рафиков – Аббасов: «Для Фаниля это будет хорошей проверкой»

Артем Резников поделился своими мыслями о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова: «Фаниль – молодец, что он выходит против такого бойца.

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