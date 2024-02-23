Песков: Кремль не получал от Армении заявлений о приостановке членства в ОДКБ

РИАМО - 23 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ ждет пояснений после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о приостановке членства официального Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает «Звезда».
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