Товарищеские матчи. «Байер» сыграет с «Бетисом», «ПСЖ» – с «Лейпцигом», «Бавария» против «Тоттенхэма»

Товарищеские матчи Байер Германия – Бетис Испания Дата проведения 10 августа, 16:30, «Бай-Арена» Онлайн матча Боруссия Д Германия – Астон Вилла Англия Дата проведения 10 августа, 18:00, «Сигнал Идуна Парк» Онлайн матча Борнмут Англия – Жирона Испания Дата проведения 10 августа, 18:15, «Дин Корт» Онлайн матча РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция Дата проведения 10 августа, 19:00, «Ред Булл Арена Лейпциг» Онлайн матча Эвертон Англия – Рома Италия Дата проведения 10 августа, 19:00, «Гудисон Парк» Онлайн матча Тоттенхэм Англия – Бавария Германия Дата проведения 10 августа, 19:30, «Tottenham Hotspur Stadium» Онлайн матча .
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