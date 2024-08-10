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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. «Байер» сыграет с «Бетисом», «ПСЖ» – с «Лейпцигом», «Бавария» против «Тоттенхэма»

Товарищеские матчи. «Байер» сыграет с «Бетисом», «ПСЖ» – с «Лейпцигом», «Бавария» против «Тоттенхэма»

Товарищеские матчи Байер Германия – Бетис Испания Дата проведения 10 августа, 16:30, «Бай-Арена» Онлайн матча   Боруссия Д Германия – Астон Вилла Англия Дата проведения 10 августа, 18:00, «Сигнал Идуна Парк» Онлайн матча   Борнмут Англия – Жирона Испания Дата проведения 10 августа, 18:15, «Дин Корт» Онлайн матча   РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция Дата проведения 10 августа, 19:00, «Ред Булл Арена Лейпциг» Онлайн матча   Эвертон Англия – Рома Италия Дата проведения 10 августа, 19:00, «Гудисон Парк» Онлайн матча Тоттенхэм Англия – Бавария Германия Дата проведения 10 августа, 19:30, «Tottenham Hotspur Stadium» Онлайн матча .

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